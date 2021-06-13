Битва за нанометры – битва интеллектов 2 Александр Немец

13.06.2021, 19:35

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Советская электроника уже ничем не могла ответить.

Вернемся к событиям последних советских лет. В 1985 году (или чуть раньше) советская микроэлектроника освоила серийный выпуск интегральных схем (ИС - чипов) уровня 3 микрона (мкм) или 3000 нанометров (нм). В первую очередь, был освоен выпуск "базового изделия" 64 kB (килобит) DRAM (Dynamic Random Access Memory – динамическая память с произвольным доступом), а затем и выпуск различных логических чипов уровня 3 мкм.

Это было сравнительно неплохо для того момента. Советская микроэлектроника могла теперь наладить массовое производство аналогов IBM PC, которые были начали выпускаться компанией IBM 1981 году.

Проблема состояла в том, что к концу 1985 года лучшие западные электронные фирмы – в Америке, Южной Корее, Японии – опередили СССР на два поколения, освоили массовое производство БИС (больших интегральных схем) уровня 1300 нм и осваивали мелкосерийное производство БИС уровня 800 нм. Возникла угроза увеличения отрыва Запада уже не на два, а на три поколения.

Но советская электроника уже ничем не могла ответить. Для перехода к следующему поколению ИС – хотя бы уровня 2000 нм – нужны были большие деньги (с этим кое-как справились бы) и, главное, большая концентрация интеллекта. А вот этого – в силу разных причин, которые многим моим читателям известны – Москва (включая Зеленоград и другие советские микроэлектронные кластеры) обеспечить уже не могла. Барьер так и не был преодолен до 1992 года, когда возникла принципиально новая ситуация.

В 1987 году одним из институтов в составе Отделения Информатики АН СССР была создана сравнительно современная мини-ЭВМ (термин того времени). Почти все ее детали изготовлялись внутри страны. За исключением трех БИС, которые Совет Министров СССР (оцените уровень!) разрешил импортировать. Изготовлять их внутри страны уже не получалось.

Все это, конечно, было большим секретом. Но не для меня, поскольку я работал (хоть и "подснежником") в Президиуме АН СССР.

Начиная с 1992 года, российская электроника получила широкий и быстро расширяющийся доступ к западным микроэлектронным технологиям, пусть и не самым передовым. И ситуация в этой области оставалась довольно стабильной до 2014 года, когда Запад все-таки ограничил поставки передовых технологий в РФ.

До начала 2014 года "путинским" удалось переоснастить в Зеленограде заводы- производители СБИС (сверхбольших интегральных схем) "Микрон" и "Ангстрем". Небольшой полулегальный поток высоких технологий с Запада в РФ продолжался еще несколько лет и наконец совсем высох. Это позволило, по крайней мере, до 2020 года, поддерживать уровень производства на терпимом техническом уровне; но о технологическом росте и развитии пришлось забыть.

Примерно в 2016 году "Ангстрем" обанкротился, но "Микрон" в Зеленограде продолжает действовать и по сей день – выпускает микрочипы для паспортов и других удостоверений, проездных, кредитных карт... Что то, наверное, идет в ВПК и космическую отрасль.

Весной 2019 года завод "Микрон" выпускал СБИС уровня 65 нм, что соответствовало передовому западному уровню примерно 2008 года. Планировалось перейти от обработки пластин монокристаллического кремния диаметром 200 миллиметров к пластинам в 300 миллиметров, что должно было повысить общую производительность. Но весной 2021 года все осталось на уровне двухлетней давности.

Валюты у Кремля хватило бы, чтобы продвинуться на несколько поколений вперед в технологиях СБИС. Но Запад их больше не продает, а собственный интеллектуальный потенциал в Стране Победившего Путинизма стал совсем маленьким, во много раз меньше советского уровня 1986-90 годов. Своими силами путинский режим ни здесь, ни в других ключевых областях ничего сделать не может.

Сейчас Интел, Самсун, TSMC, три Больших Лидера западной наноэлектроники, серийно выпускают ультра-СБИС уровня 5 нм и готовятся, в 2022 году, начать изготовление ультра-СБИС уровня 3 нм. Разрыв Запада и РФ в несколько раз больше чем в 1985 году.

В конце мая Рагозин, глава Роскосмоса, заявил: Роскосмосу нечего запускать. Ракетоносители (в основном относящиеся к советским моделям 1960-х годов) имеются, а вот спутники, для внутренних и иностранных заказчиков, изготовить не удается – нет нескольких ключевых деталей (СБИС). Получается, что западные санкции в сфере поставки СБИС и технологий для их изготовления стали действительно строгими. Наконец-то!

Повторяю, острая нехватка интеллекта (а вовсе не валюты) стала ключевой проблемой!

Но, может быть, Китай может поставить России как необходимые СБИС, так и технологии их изготовления? Китай такие технологии имеет, причем созданные самостоятельно, невзирая на жесткие санкции. Китайский интеллектуальный потенциал высок и продолжает расти. Но Китай не склонен помогать России в серьезных делах.

Александр Немец, kasparov.ru

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