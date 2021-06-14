Евро-2020: Украина в драматичном матче проиграла Нидерландам 3 14.06.2021, 7:30

3,578

фото: Getty Images

На двоих команды забили пять мячей.

Сборная Украины со счетом 2:3 уступила команде Нидерландам в матче первого тура группового раунда чемпионата Европы-2020 по футболу.

Оранжевые с первых минут обозначили свой перевес и уже в дебюте игры могли выйти вперед, когда Депай обыграл Забарного и пробил низом, но Бущан спас ворота желто-синих, пишет «Новое время».

Впоследствии голкипер сборной Украины еще не раз спасал свою команду от пропущенного гола — пробивали Думфрис и дважды Вейналдум.

Хозяева поля добились своего на 52-й минуте — это Бущан парировал прострел с правого фланга, но мяч отскочил к Вейналдуму, который и добил сферу под перекладину.

На исходе почти часа игры Нидерланды удвоили свой перевес: Миколенко не смог остановить Думфриса, который отдал пас на Вегхорста, а тот с близкого расстояния переправил мяч в ворота.

Однако сборная Украины нашла в себе силы отыграться, чему помогла замена Марлоса на Шапаренко. Сперва эффектный обводящий удар в верхний угол удался Ярмоленко, после чего Яремчук восстановил равновесие после навеса Малиновского.

И все же, оранжевые нашли момент, чтобы вырвать победу. Подача Аке нашла голову Думфриса, который и переправил мяч в сетку.

Нидерланды — Украина 3:2

Голы: Вейналдум, 52, Вегхорст, 58, Думфрис, 85 — Ярмоленко, 75, Яремчук, 79

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».