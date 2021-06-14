В Германии зафиксировано наименьшее число новых заражений COVID-19 за последние девять месяцев
- 14.06.2021, 11:47
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Страна успешно выходит из пандемии.
В Германии зафиксировано самое низкое количество новых ежедневных случаев заражения коронавирусом почти за девять месяцев.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Институт Роберта Коха заявил в понедельник, что за предыдущие 24 часа зарегистрировано 549 новых случаев заболевания.
Впервые с 21 сентября показатель был меньше 1000. В то же время для выходных характерны относительно низкие цифры, поскольку проводится меньше тестов.
Германия сообщила о более 3,7 миллиона случаев заражения с начала пандемии.
За минувшие сутки зафиксировано еще 10 смертей, что привело к общему числу умерших 89 844.
За последние недели показатели заражения в Германии резко снизились, и началась дискуссия о будущем ношении масок.