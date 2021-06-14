На акциях солидарности в Германии звучали слова восхищения Полиной Шарендо-Панасюк 14.06.2021, 13:12

Неимоверная сила политзаключенной вдохновляет.

На акциях солидарности в Германии звучали слова восхищения и поддержку в адрес активистки гражданском кампании «Европейская Беларусь», политзаключенной Полины Шарендо-Панасюк и ее семьи, передает телеграм-канал «Баста!».

- Спасибо, Полина! После пророческих слов «Беларусь будет свободной» Павла Северинца диалог Полины Шарендо-Панасюк с судьей стал следующим свидетельство неимоверной мужественности и бескомпромиссности лидеров белорусского народа, что вдохновляет и делает более сильными нас всех, - говорят участники акции.

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