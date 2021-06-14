Астрономы-любители открыли две планеты возле похожей на Солнце звезды 1 14.06.2021, 13:15

Звезда находится на расстоянии 352 световых лет от Земли.

Астрономы-любители, которые принимают участие в проекте Planet Hunters TESS, открыли две газовые планеты, которые вращаются вокруг звезды, похожей на Солнце. Как сообщает NASA (перевод — zn.ua), звезда находится на расстоянии 352 световых лет от Земли.

Отмечается, что в проекте участвует около 29 тысяч добровольцев со всего мира. Они помогают ученым искать следы планет в данных, которые получил телескоп TESS.

Масса звезды HD 152843 такая же, как у Солнца, но она в 1,5 раза больше и немного ярче. Одна из планет, получившая обозначение Планета b, размерами напоминает Нептун, она в 3,4 раза больше Земли и совершает оборот вокруг звезды примерно за 12 дней. Вторая планета, Планета с, в 5,8 раза больше Земли, ее орбитальный период составляет примерно 19-35 дней.

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