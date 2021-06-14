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Словакия победила Польшу на Евро-2020

  • 14.06.2021, 21:01
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Словакия победила Польшу на Евро-2020
фото: Getty Images

Польша заканчивала игру в меньшинстве.

Сборная Польши в Санкт-Петербурге проиграла Словакии в рамках группового турнира чемпионата Европы-2020 по футболу.

Матч завершился со счетом 1:2. При этом Польша заканчивала игру в меньшинстве. На 62-й минуте полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля в матче со сборной Словакии.

В группе E, помимо поляков и словаков, выступают национальные команды Испании и Швеции. Матч этих сборных пройдет сегодня в Севилье, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Минску.

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