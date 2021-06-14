Ученые нашли способ оставаться бодрым больше суток 14.06.2021, 21:37

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Участники испытаний бодрствовали в течение 34 часов.

Специалисты из исследовательской лаборатории ВВС США разработали прибор, помогающий снимать усталость и сохранять работоспособность на протяжении суток. Как сообщает портал Technology Networks, в основе VNS-методики лежит стимулирование шейного блуждающего нерва электрическим током.

Авторы исследования убеждены, что данный способ намного эффективнее транскраниальной стимуляции постоянным током (tDCS). Оба метода оказывают воздействие на голубое пятно — область в стволе мозга, которая является основным источником норадреналина, гормона бодрости. При этом tDCS-сигналы должны пройти через кожу, череп и остальную часть мозга, чтобы достичь финальной области. Длительность процедуры составляет около 30 минут. В случае VNS-терапии воздействие осуществляется с помощью портативного устройства. При этом человек может самостоятельно управлять прибором, а процедура занимает всего шесть минут.

В испытаниях прибора приняли участие 40 человек. Участники бодрствовали в течение 34 часов. Состояние добровольцев оценивалось с помощью четырех тестов. Выяснилось, что участники VNS-терапии показывали наилучшие результаты через 12 и 15 часов после стимуляции. И хотя результаты должны быть подтверждены дополнительными исследованиями, эксперты уверены, что данный метод может стать хорошим способом долго оставаться бодрым и сохранять работоспособность.

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