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«Может быть заразен и для вацинированных»: медики рассказали о дельта-штамме COVID-19

  • 15.06.2021, 10:56
  • 1,006
«Может быть заразен и для вацинированных»: медики рассказали о дельта-штамме COVID-19

Эта разновидность сформировалась из индийского штамма.

Медики исследуют новый штамм коронавируса, так называемый вариант «дельта». Эта разновидность сформировалась из индийского штамма, рассказывает «МедикФорум».

Главная опасность коронавируса «дельта» в том, что он может быть заразным даже для тех людей, которые прошли вакцинацию. Именно это показало одно из недавних исследований.

«Дельта»-коронавирус образовался от слияния двух мутационных штаммов. Он легче взламывает иммунную защиту человеческого тела, более эффективно прикрепляется к клеткам-хозяевам, быстрее размножается в организме и лучше сопротивляется антителам.

«Дельта»-коронавирус на 40 процентов заразнее, чем британский штамм. Он уже замечен более чем в 60 странах. Именно с вариантом «дельта» индийские врачи связывают потерю у больных слуха, возникновение проблем с желудком и образование тромбов, вызывающих гангрену.

Результаты исследований варианта «дельта» еще не прошли экспертную оценку, отмечает издание.

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