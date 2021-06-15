Роналду стал лучшим бомбардиром в истории Евро 2 15.06.2021, 21:35

Португалец обошел француза Мишеля Платини.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду обошел француза Мишеля Платини и вышел на первое место по количеству голов в истории чемпионатов Европы по футболу.

Роналду отличился на 87-й минуте матча первого тура группового этапа чемпионата Европы против команды Венгрии, реализовав пенальти. Спустя пять минут он оформил дубль, в его активе стало 11 голов на европейских первенствах. Встреча в итоге закончилась победой сборной Португалии со счетом 3:0.

Текущий Евро стал пятым в карьере португальца. Впервые нападающий принял участие в турнире в 2004 году и отметился дебютным голом в матче открытия чемпионата, в котором португальцы потерпели поражение от команды Греции (1:2). Сборная Португалии тогда дошла до финала, но в решающем матче снова проиграла грекам (0:1). В 2016 году португальская команда стала чемпионом Европы, обыграв в финале команду Франции в дополнительное время (1:0), Роналду на турнире отметился тремя голами. На турнире 2004 года португалец забил два гола, в 2008-м - один, в 2012-м - три.

Платини участвовал лишь в чемпионате Европы 1984 года, забив девять голов в пяти матчах. Французы на том турнире завоевали золотые медали.

Помимо этого, Роналду стал первым игроком, которому удалось принять участие в пяти розыгрышах чемпионата Европы.

Роналду является пятикратным обладателем приза «Золотой мяч», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций.

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