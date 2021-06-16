«Если бастовать — то всем вместе, полностью страной» 5 16.06.2021, 8:58

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фото: радыё свабода

В чем ключ к нашей победе над режимом?

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо своей читательницы о самом эффективном способе борьбы с незаконным режимом в Беларуси:

— Сегодня нам плохо, а завтра будет им. Да и забастовка — это не конец жизни, а чаще и начало новой. Сегодня не те заводы и работа, чтобы за них держаться ценой своей жизни и жизни своих детей.

По одному бастовать бессмысленно.

Но я, к примеру, 4 года уже не работаю. Як этому давно пришла. Хочу сказать, что не умерла и есть что покушать. И не пойду искать работу, пока власть не сменим. У меня такой принцип. Я сказала: всё, хватит!

Да, хотела добавить, кто тут кредитами оправдывается: по кредитам можно написать заявление на год на каникулы. Просто идите в банк, говорите, что у вас тяжёлая ситуация, и просите поставить кредит временно на паузу.

Ключ к нашей победе: только бойкот. Полный бойкот по максимуму. Нас поддерживает весь мир, и от этого легче. Нам главное — самим не опускать руки и не быть рабами.

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