Байден привез на встречу с Путиным три пакета новых санкций 5 16.06.2021, 9:48

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Убеждать главу Кремля помогут эффективные инструменты воздействия.

Президент США Джо Байден приехал в Женеву на саммит с президентом России Владимиром Путиным не с пустыми руками, пишет Bloomberg.

В феврале обещавший положить конец политике уступок Дональда Трампа, а в марте назвавший Путина «убийцей», накануне саммита Байден воздерживался от острых заявлений и вместо обвинений охарактеризовал Путина как «умного» и достойного соперника».

Завершая саммит НАТО в Брюсселе в понедельник Байден заявил, что намерен убедить Путина в том, что в его интересах вести себя так, как считается подобающим для главы крупного государства.

Убеждать Путина Байдену помогут по меньшей мере три пакета санкций, которые либо уже готовы, либо прорабатываются администрацией несколько месяцев.

Во-первых, США могут ввести второй раунд мер за нарушение закона о контроле над химическим и биологическим оружием 1991 года в связи с делом Алексея Навального.

Под первый раунд 4 марта попали чиновники, в том числе замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко, глава ФСБ Александр Бортников и генпрокурор Игорь Краснов. Кроме того, в черные списки отправились 14 компаний и организаций, участвующих, по американским данным, в разработке оружия массового уничтожения.

Второй раунд должен был состояться 4 июня - спустя 90 дней после первого. Но администрация Байдена затормозила санкционную машину, очевидно, ожидая женевской встречи.

Помимо этого, прорабатывается возможность расширения санкций против российского долгового рынка. С 2019 года американским инвесторам уже запрещено покупать на первичных размещениях валютные облигации правительства РФ, а с апреля 2021-го - и рублевые ОФЗ.

В зависимости от поведения России США могут также запретить своим финансовым институтам участвовать во вторичном рынке долговых бумаг, выпущенных российскими госбанками, рассказывали ранее Bloomberg осведомленные источники.

Если же Москва решит пойти по пути эскалации, то в запасе есть и дополнительные меры. Одна из них - запретить американским инвесторам торговать любым рублевым долгом в течение определенного срока после размещения (например 90 дней, или более), сообщил один из источников Bloomberg.

Наконец, не сняты с повести дня и санкции против «Северного потока-2».

Хотя США воздержались от удара по компании-владельцу трубы, 100-процентной швейцарской «дочке» «Газпрома» Nord Stream 2 AG, возможность санкций все еще остается, заявил во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Он напомнил, что против проекта существует широкая коалиция республиканцев и демократов в конгрессе, хотя переговоры с США дают надежду на сделку.

Ее суть заключается в том, чтобы Россия продолжала качать газ транзитом через Украину после истечения текущего контракта. Речь идет о сроке в 10 лет.

О том, что США сохраняют за собой право пересмотреть свое решение не вводить санкции против Nord Stream 2 AG, 7 июня заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. «Это исключение [из применения санкций] может быть отозвано», - сказал он.

Публично ни Москва, ни Вашигтон не обещают «прорыва», рассчитывая на малое. В частности, на свои места могут вернуться послы Анатолий Антонов и Джон Салливан, сообщил во вторник помощник президент Юрий Ушаков.

Более значимым результатом стала бы активизация экспертной дискуссии как по вопросам стратегической стабильности и кибербезопасности, так и о мерах военной сдержанности между Россией и НАТО, считает эксперт Клуба Валдай Игорь Истомин.

«Прогресс в этих областях снизил бы риски неконтролируемого обострения, которые сейчас недооцениваются. К этой же группе относится достижение моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, а также обсуждение неформальных красных линий в украинском конфликте (последние вряд ли будут озвучены, даже если стороны найдут взаимопонимание)», - отмечает он.

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