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На акции в Лондоне белорусы потребовали жестких санкций против режима

  • 16.06.2021, 10:19
На акции в Лондоне белорусы потребовали жестких санкций против режима

Представители диаспоры собрались возле комитета по иностранным делам парламента Великобритании.

Белорусы Лондона вышли на акцию возле комитета по иностранным делам парламента Великобритании, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Они требовали от Великобритании жестких санкций для режима Лукашенко.

Также в Лондоне состоялась акция у офиса British American Tobacco. Белорусы призвали компанию прекратить спонсировать режим Лукашенко.

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