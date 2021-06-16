На акции в Лондоне белорусы потребовали жестких санкций против режима
- 16.06.2021, 10:19
Представители диаспоры собрались возле комитета по иностранным делам парламента Великобритании.
Белорусы Лондона вышли на акцию возле комитета по иностранным делам парламента Великобритании, сообщает телеграм-канал «Баста!».
Они требовали от Великобритании жестких санкций для режима Лукашенко.
Также в Лондоне состоялась акция у офиса British American Tobacco. Белорусы призвали компанию прекратить спонсировать режим Лукашенко.