Накануне финской бани Телеграм-канал «Серпом По»

16.06.2021, 11:20

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Футбол – метафора российской жизни.

Сегодня российской национальной сборной на Евро-2021 предстоит париться в матче с командой Финляндии.

Который день дикторы на ТВ сдавленными голосами, будто их взяли крепкой НАТОвской рукой за кадыки, сообщают, что «проигран бой, но не проиграно сражение».

Правда эти слова – синонимы. Правильнее было сказать – «проигран бой, но не проиграна война». Но здесь плохие ассоциации с неудачной «Зимней войной». Пусть советская родина, устроившая эту самую войну, и откинулась из истории три десятка лет назад.

Футбол – метафора российской жизни.

Например, доминирование питерских «зенитчиков» в российском чемпионате сродни роли дружеских госкомпаний в российской экономике. Где, например, «Газпром» и «Роснефть», а где «ЛУКОЙЛ»?

То же и с участием российской сборной в международных матчах.

Победа над скромной, но крепкой финской сборной со счетом 1-0 подопечными «космос-Стаса» будет воспринята, как рывок и прорыв. Как огромное достижение. Хотя, для сильной сборной оно явилось бы лишь подтверждением квалификации – при всем уважении к нашему сопернику.

Нет дерзновений. Нет желания и возможностей, как когда-то, еще во времена СССР (чемпионаты мира 1982, 1986) обыграть грандов мирового или европейского футбола. Лишь бы выползти из группы. Бельгийская сборная выпустила из «нас» воздух – так и лежим у бровки сдутым, сплюснутым мячом.

То же в мировой экономике и политике. Вторая, региональная лига. Одна гордость – в Женеву позвали руку пожать. Но дальше-то – мяч на центр поля и игра. Надо побеждать, а не просто бегать и потеть.

Посоревнуйтесь взапуски своими госструктурами с западными корпорациями. Пусть, к примеру, рогозинский «Роскосмос» попробует отобрать «мяч» у максовского Space X.

Финская сборная прибывает в Санкт-Петербург. Футбольная Россия застыла в ожидании. Она смотрит на поле и не уверена в победе. Нет огня в ее душе.

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