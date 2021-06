Медики назвали пять причин отказаться от пива 4 16.06.2021, 11:40

Это будет иметь мощный эффект для здоровья.

Конечно в летнюю жару многие любят пропустить бокальчик - другой холодного пива, но многие не задумываются какой эффект данный напиток оказывает на здоровье. Медики назвали некоторые из возможных "побочных эффектов" отказа" от алкоголя, пишет Eat This, Not That!.

Более плоский живот

Регулярное употребление пива может вызвать увеличение веса. Но хорошая новость заключается в том, что этот набор веса легко обратить вспять, отказавшись от пива.

«Исключение пива из своего рациона может помочь сгладить живот по нескольким причинам: оно снижает потребление калорий, помогает предотвратить переедание, поскольку алкоголь повышает аппетит и предотвращает вздутие живота, из-за содержащегося в пиве», говорит доктор Джош Акс, основатель Ancient Nutrition.

Улучшение функции печени

Печень - потрясающе устойчивый орган, но это не значит, что вы должны проверять ее пределы. Употребление алкоголя нагружает печень , поэтому отказ от него позволяет ей сосредоточиться на множестве других задач, таких как расщепление токсинов и метаболизм жиров.

Потеря веса

Алкоголь является очень калорийным. Поскольку вы не получаете никакого питания от его употребления, имеет смысл минимизировать количество потребляемых пустых калорий. Что соответственно приведет к потере веса.

Более спокойный сон

«Чем ближе вы употребляете алкоголь к отходу ко сну, тем сильнее это отрицательно сказывается на вашем сне», - предупреждает Фрэнк Липман, доктор медицинских наук , главный врач THE WELL и соавтор книги «Лучше спать».

«Даже двух напитков в день достаточно, чтобы вызвать нарушение сна, выходящее за рамки 24-часового цикла, в котором вы пили».

Меньше мозгового тумана

Помимо улучшения сна, что приводит к большей ясности ума, отказ от пива может помочь вам избежать некоторых микотоксинов и тяжелых металлов, которые иногда проникают в пиво во время процесса пивоварения и мешают нормальному функционированию мозга. Исследования показывают, что некоторые люди чувствительны к этим элементам, особенно если их печень не функционирует должным образом или если они слишком много пьют.

