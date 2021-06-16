Минчанина, который поджег себя на площади Независимости, уже выписали из больницы 1 16.06.2021, 15:38

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Павел Баньковский

Врачи давали лишь 1%, что он выживет.

35-летний минчанин Павел Баньковский поджег себя на площади Независимости 22 января. Более месяца он провел без сознания, прогнозы были самые печальные. Но Павел выжил.

Павел долгое время был в искусственной коме. Врачи давали 1% вероятности того, что он выживет

По информации nn.by, мужчину уже выписали из больницы. Живет он вместе с женой и детьми.

Жена не комментирует состояние Павла. Но знакомые семьи говорят, что у Павла было около 70% ожогов тела, поэтому сейчас у него «сложный период принятия себя».

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