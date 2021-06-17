Вoзле посольства Польши в Минске произошел странный инцидент 2 17.06.2021, 7:38

15,780

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Необычное явление привлекло внимание прохожих.

Возле посольства Польши в Беларуси днем 16 июня произошел инцидент. Это случилось в Минске по адресу ул. Змитрока Бядули, 11 - напротив здания. Прохожие заметили столб густого светлого дыма, который, казалось, шел из-под земли, сообщает kp.by.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- По сообщению, было загорание в кабельном тоннеле. Произошло самозатухание. Обстоятельства устанавливаются, - сообщило МЧС в своем Твиттер.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Другие подробности пока не уточняются. К месту инцидента приезжали пожарные автомобили, экипаж Госавтоинспекции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».