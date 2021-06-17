Ученые обнаружили «место встречи» людей современного типа и неандертальцев 17.06.2021, 12:02

Знаковое событие произошло 50 тысяч лет назад.

Ученые из Института Вейцмана и Общества Макса Планка обнаружили место, в котором неандертальцы и люди современного типа проживали параллельно. О том, что Homo sapiens и неандертальцы встречались и даже обменивались генами, ученые знают давно. Но где эта встреча произошла, известно не было, сообщает «Популярная механика».

Новое же исследование, которое провели во время раскопок на юге Израиля, показывает, что одним из таких мест могла быть пустыня Негев. Произошла встреча 50 тысяч лет назад, когда люди современного типа мигрировали из Африки на территории современного Израиля.

В ходе исследования ученым удалось найти следы деятельности людей в Негеве в период, когда там находились и неандертальцы. Сделать такие выводы исследователям удалось благодаря радиоуглеродному датированию десятков образцов инструментов из национального парка Эйн-Авдат, где находится древняя стоянка Бокер Тахтит.

«Бокер Тахтит — это первое известное место, на котором остановился человек разумный за пределами Африки, поэтому нам очень важна его точная датировка. Как оказалось, возраст участка составляет 50 000 лет, это указывает на то, что человек разумный обитал на территории Негева параллельно с неандертальцем, который, как известно, жил в этот период. Нет никаких сомнений в том, что они знали о существовании друг друга, перемещаясь по этой местности», - заявили ученые.

Ранее ученые из Германии и Италии пришли к выводу о том, что изменения климата подтолкнули неандертальцев к тому, чтобы начать изготавливать более сложные орудия труда. По мнению исследователей, на это указывают находки, сделанные в одной из пещер Нижней Баварии.

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