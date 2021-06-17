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В каких районах Беларуси введены ограничения или запрет на посещение лесов

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  • 17.06.2021, 19:27
  • 2,900
В каких районах Беларуси введены ограничения или запрет на посещение лесов

Ограничения введены из-за жаркой погоды.

Введение такого рода ограничений – вынужденный шаг для предостережения возможных пожаров, сообщили в Министерстве лесного хозяйства.

Первое ограничение было введено 8 июня – для жителей Березинского района. Позже, в связи со сложной пожароопасной ситуацией, ограничения стали действовать на территории Буда-Кошелевского, Речицкого, Ельского, Житковичского, Октябрьского, Волковысского, Лидского и Вороновского районов. Это значит, что в лес нельзя на транспорте, нельзя разжигать костры и нельзя проводить там время массово, компаниями.

А вот в Горецком, Дрибинском и Кличевском районах посещение лесов полностью под запретом - нельзя даже заходить.

В Минлесхозе отметили, что запреты будут оперативно сниматься по мере стабилизации погодных условий. В случае нарушения запрета на посещение лесов или требований пожарной безопасности, не повлекшее причинения ущерба, грозит штраф – до 675 рублей.

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