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Белорусские клубы рассматривают варианты проведения домашних игр еврокубков за рубежом

  • 17.06.2021, 19:47
  • 1,786
Белорусские клубы рассматривают варианты проведения домашних игр еврокубков за рубежом
ФОТО: PRESSBALL.BY

Европейские клубы не смогут долететь до Беларуси из-за захвата самолета.

Журналист Николай Иванов рассказал о том, что белорусские клубы могут провести свои домашние матчи за рубежом, передает «Трибуна».

«По моей информации, «Шахтер» рассматривает столицу Сербии Белград местом проведения «домашнего» матча с «Лудогорцем» в Лиге чемпионов. Эта игра станет ответной и состоится 13 или 14 июля.

Датский «Копенгаген» и чешская «Виктория» – еврокубковых соперники «Торпедо» и брестского «Динамо» – также не намерены лететь в Беларусь. Наши клубы ищут варианты проведения «домашних» матчей за рубежом», – написал Иванов в своем телеграм-канале.

Журналист Владислав Татур добавил, что солигорский клуб может провести свою игру в России:

«Относительно «Шахтера» слышал про подмосковные «Химки» как место проведения домашнего матча», – добавил Татур в своем телеграм-канале.

Напомним, что 23 мая в Минске сел самолет, выполнявший рейс по маршруту Афины – Вильнюс. С борта на территории Беларуси был снят журналист Роман Протасевич. Его поместили арестовали в СИЗО. Правозащитниками Протасевич признан политзаключенным. После этого события ряд стран закрыли авиасообщение с Беларусью.

Брестское «Динамо» сыграет против «Виктории» Пльзень в Лиге конференций. Первую встречу запланировано провести в Чехии.

Соперником «Торпедо-БелАЗ» стал «Копенгаген» (Дания).

БАТЭ будет противостоять победитель пары «Динамо» Батуми (Грузия) – «Тре Пенне» (Сан-Марино). Первую встречу борисовчаном предстоит провести на выезде.

«Шахтер» сыграет против «Лудогорца» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Первый матч пройдет в Болгарии (6/7 июля), ответная игра запланирована в Солигорске (13/14 июля).

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