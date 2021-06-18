Медики назвали два фактора, которые повышают вероятность повторного заражения COVID-19 18.06.2021, 8:33

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Опубликованы результаты одного из крупнейших исследований специалистов из США.

Ученые выяснили, что астма и никотиновая зависимость связаны со случаями повторного инфицирования коронавирусом. Таковы результаты исследования, проведенного учеными из Медицинской школы Университета Миссури и MU Health Care, сообщает obozrevatel.com.

Они обнаружили, что 63 из 9 119 пациентов (0,7%) с тяжелой инфекцией COVID-19 заразились вирусом второй раз, средний период повторного заражения составил 116 дней, передает medicine.missouri.edu. Из 63 повторно заразившихся двое (3,2%) умерли.

Отмечается, что при повторном инфицировании частота пневмонии, сердечной недостаточности и острого повреждения почек была значительно ниже, чем при первичной инфекции.

"Это одно из крупнейших исследований такого рода в США, и здесь важно отметить, что повторное заражение COVID-19 после первоначального случая возможно, а продолжительность иммунитета, обеспечиваемого первоначальной инфекцией, не совсем ясна", – сказал ведущий исследователь Аднан Куреши.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, немецкая компания CureVac, которая недавно представила вакцину собственного производства, обнародовала результаты испытаний препарата. Полученные данные показали, что вакцина эффективна только на 47%.

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