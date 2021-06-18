Властелины и балбесы Михаил Шевчук, «Сноб»

18.06.2021, 13:18

фото: TACC

Ситуация с вакцинацией в РФ сильно напоминает ситуацию с выборами.

Объяснений нежеланию россиян вакцинироваться можно найти много. От общей дремучести населения до привычки показывать властям фиги в кармане из принципа. Но все-таки, думается, особенного повода для расстройства тут нет, потому что на самом деле народ как раз и демонстрирует тот самый приятный глазу начальства генетический код.

Понятно, что этим должно было закончиться — обязательной вакцинацией, то есть. Вот с тех пор, как Владимир Путин сказал, что вакцинация в России может быть исключительно добровольной, — было это в конце мая — сразу и стало понятно. У нас же добровольность — понятие условное; даже иного оппозиционного политика в коме увезут за границу, а потом говорят — нет, мол, уехал добровольно и сознательно.

И хотя пока обязательную вакцинацию ввели только для определенных категорий населения и только в четырех регионах, ясно, что за остальными дело тоже не станет. Ведь уже и премьер-министр Михаил Мишустин одобрил инициативу, и Дмитрий Песков тоже. Хоть тот же Песков и подчеркивает, что вакцинация у нас не тотальная, а именно что обязательная для определенных сфер экономики (от создателей идеи «на заводе не массовые сокращения, а оптимизация»), сфер этих много: от здравоохранения с образованием до транспорта и общепита.

В целом, конечно, и правда, вакцинировать положено пока не всех. Нужно добиться показателя в 60% привитых по региону. Ну, это понятно почему — потому что Путин сказал, что нужно именно столько примерно к сентябрю. То есть к выборам. Для чиновников хоть ориентир какой-то появился.

Раньше, в марте, Путин рассчитывал на 70% — после этого порога, говорил он, наступает коллективный иммунитет. Небольшую коррекцию планов тоже можно объяснить — ведь было объявлено, что трехдневное голосование на выборах в Думу, крайне выгодное для партии власти, будут вводить в зависимости от уровня санитарно-эпидемиологической безопасности. Отсюда следует, что уровень этот должен быть достаточно высоким, чтобы уверенно говорить о достигнутых целях, но все-таки не настолько высоким, чтобы угроза исчезла. Так что 60% — самое то.

Но выборы выборами, а лечить людей ведь тоже как-то надо, а здесь проблема, проклятый вирус не сдается, а только мутирует себе. Вот и премьер Мишустин говорит — крайне непростая ситуация сложилась. Крайне! И столичный мэр Сергей Собянин руками разводит: ничего, говорит, не понимаем. Только что вот уже больше половины столицы либо переболели, либо привились, а опять рост заболеваемости в три раза. В Москве за сутки по 6–7 тысяч новых случаев, в Петербурге — под тысячу. Смертность подскочила в пропорции. А народ вакцинироваться ни в какую не хочет.

Петербургские власти вообще спрятались — статистику публиковать перестали, а особо настойчивых журналистов пресс-секретарь городского комздрава из чата повыбрасывала. Тут чиновникам страшнее — в городе чемпионат Европы по футболу, как ни крути, а болельщиков за пазуху не спрячешь. Профильный вице-губернатор Олег Эргашев в разгар битвы с заразой ушел на месяц в отпуск и, подозревают, уже из него не выйдет.

Мастера культуры подключились, ругают непривившихся на чем свет стоит. Писатель Сергей Лукьяненко, уже, видимо, не выныривающий из фантастических миров, вовсе расшумелся: если бы, сказал, я был Темным властелином, так у меня бы черные штурмовики ходили по квартирам, вышибали двери и делали всем прививки, злобно при этом хохоча. По-другому с вами, тупыми балбесами, нельзя. Ну и другие примерно в том же духе высказываются.

Пробовали ведь по-хорошему, и как только не пробовали. В Москве вот среди вакцинировавшихся решили разыграть в лотерею автомобили. В Подмосковье — трехкомнатную квартиру. В Новгородской — четыре машины дров. Ну, тут уж кто чем богат.

И все не то. И что с этим делать, решительно непонятно.

Объяснений такому поведению можно найти много. От общей дремучести населения до привычки показывать властям фиги в кармане из принципа. Но все-таки, думается, особенного повода для расстройства тут нет, потому что народ на самом деле как раз и демонстрирует тот самый приятный глазу начальства генетический код.

Вот смотрите: у нас же с коронавирусом война? Без сомнения, война. А как воевать, мы хорошо знаем — власти же и не дают забыть. И мы знаем, что настоящая победа засчитывается только при условии большого количества жертв. Вот, допустим, сколько те американцы потеряли во Второй мировой? Тысяч четыреста, и то в основном в боях с какими-то японцами. Курам на смех. А у нас — до сих пор толком не подсчитанные миллионы. Вот отсюда и понятно, кто здесь победитель, а кто так, погулять вышел. Вы можете представить, как маршал Георгий Жуков призывает солдат поберечь себя в бою? О том и речь.

Ситуация с вакцинацией вообще сильно напоминает ситуацию с выборами

Закончится лет через пять вся эта эпопея с коронавирусом, тут-то мы и предложим померяться. И всем сразу станет ясно, на плечи какого народа легла основная тяжесть борьбы. Как бы только индусы с бразильцами не опередили.

Для того чтобы люди в массе внутренне сами осознавали необходимость вакцинации, у них должна быть в принципе убежденность в том, что их собственная, личная жизнь есть большая и самая главная ценность. А этому-то нас как раз никогда не учили. Нас учили терпеть и жертвовать собой — вот «глубинный народ» и терпит, и жертвует, а кукареканье всяких не в меру бойких культурных деятелей воспринимает как морализаторство политруков. Для иного нужно начать пропагандировать ценности индивидуализма вопреки всем установкам государственной риторики, причем делать это довольно долго. Что чревато быстрой эрозией всех духовных скреп: личность, уверовавшая в свою значимость, начинает требовать уважения ко всем своим закидонам; она же не может быть тут личность, а тут — пехотинец Путина. Если же, наоборот, приучать людей, что никакого настоящего выбора у них нет, и при любом варианте действий результат будет один и тот же — ну так они в это и поверят. Путин привился — вот и достаточно, значит, Россия уже спасена, а более ничего не надо.

Так что да, остаются рано или поздно только штурмовики, но есть сомнения, что и в этом случае люди поймут, что происходит; поймут только, что власть зачем-то опять по зубам дала, а для чего, бог весть — ну, на то и власть, чтоб по зубам давать время от времени.

Ситуация с вакцинацией вообще сильно напоминает ситуацию с выборами. Даже три имеющихся вакцины как-то неуловимо напоминают КПРФ, ЛДПР и «Справедливую Россию» — голосуйте, зовут, за любую, все три партии очень хорошие. И методы приманки одни и те же: пишут, среди избирателей тоже собрались устраивать лотереи и вручать им подарки за исполнение гражданского долга. Да и обязательная вакцинация, если внимательнее присмотреться, сильно напоминает традиционный сгон бюджетников на выборы — не нужный никому, кроме тех, кто составляет отчеты в Кремль. Положено обеспечить явку, вот и обеспечиваем, а уж на избирательный участок или на пункт вакцинации, это нам все равно.

Михаил Шевчук, «Сноб»

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