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«Будем стоять за правду!»

  • 19.06.2021, 10:21
  • 1,016
«Будем стоять за правду!»

Партизаны из разных городов Беларуси и диаспор вышли на акции.

Белорусы в стране и за рубежом продолжают каждый день проводить акции против незаконной власти, сообщает телеграм-канал «Хартия 97%».

Партизаны Койданова-Дзержинска заявили: «Правда - это не экстремизм!»

Московская диаспора вышла на акцию солидарности с земляками.

Партизаны столичного «Вольнага Захада» напоминают, что ровно год назад мы начали объединяться в первые цепочки солидарности.

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