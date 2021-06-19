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Что известно о крушении самолета с парашютистами в Кемеровской области РФ?

  • 19.06.2021, 15:28
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Что известно о крушении самолета с парашютистами в Кемеровской области РФ?

Всего на борту было 19 человек.

Легкомоторный самолет типа L-410 потерпел крушение утром 19 июня в Кемеровской области. Воздушное судно принадлежало кемеровскому отделению ДОСААФ, на его борту находились спортсмены-парашютисты. По различным данным, погибли от четырех до девяти человек, сообщает air.ru

Как произошло крушение самолета?

Самолет L-410 взлетел с аэродрома Танай в Промышленновском районе Кузбасса рядом с границей с Новосибирской областью и завалился на левый борт.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в 10:17 (06:17 мск) экипаж доложил об отказе одного из двигателей. В процессе снижения воздушное судно столкнулось с лесным массивом.

Воздушное судно находилось в исправном состоянии и совершало четвертый вылет за день, рассказал руководитель регионального отделения ДОСААФ России Кемеровской области Виктор Шемоханов. За штурвалом самолета находился опытный пилот, который также выступал в роли летчика-инструктора. «На высоте 30-40 метров отказал правый двигатель, получается они шли в наборе высоты. За штурвалом был опытный летчик Александр Владимирович Шейкин. Он прибавил газу, чтобы перелететь дорогу, развернуться и сесть на аэродром. Но, очевидно, что он перегазовал и левый двигатель сгорел. Перед ними была деревня Журавлево и они были вынуждены искать площадку для посадки и при посадке левым крылом зацепили землю, в результате перевернулись», — рассказал Шемоханов.

Сколько человек погибли в результате крушения самолета?

На данный момент есть различные данные о количестве человек на борту, а также о числе погибших. Так, по данным экстренных служб, на борту находились 24 человека, 17 из них пострадали и семь — погибли. По информации прокуратуры и СК, погибли четыре человека. Губернатор региона Сергей Цивилев сообщил, что на борту были 19 человек.

По словам руководителя регионального отделения ДОСААФ России Кемеровской области Виктора Шемоханова, в результате аварии погибли два члена экипажа и семь парашютистов, всего на борту было 19 человек.

В дальнейшем информацию о девяти погибших опровергли в правительстве Кузбасса. По данным местной администрации, жертвами аварии стали четыре человека, еще 15 травмированы. Из них четверо находятся в тяжелом состоянии, 11 — в состоянии средней степени тяжести.

Что стало причиной крушения самолета?

На данный момент причины аварии устанавливаются. СК РФ возбудил по факту случившегося уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). На месте работают следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства.

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