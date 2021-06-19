Евро-2020: Капитан сборной Венгрии получил тепловой удар во время матча против Франции 19.06.2021, 16:52

1,710

Футболист покинул поле в сопровождении врачей.

Капитан сборной Венгрии Адам Солои получил тепловой удар в матче группового этапа чемпионата Европы против Франции, сообщает «Спорт-экспресс».

Солои упал на газон по ходу встречи. Футболист несколько минут лежал на газоне, пока ему оказывали помощь.

Позже спортсмен покинул поле в сопровождении врачей. На 26-й минуте его заменил Неманья Николич.

В Будапеште сегодня +30°С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».