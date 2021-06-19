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Евро-2020: Капитан сборной Венгрии получил тепловой удар во время матча против Франции

  • 19.06.2021, 16:52
  • 1,710
Евро-2020: Капитан сборной Венгрии получил тепловой удар во время матча против Франции

Футболист покинул поле в сопровождении врачей.

Капитан сборной Венгрии Адам Солои получил тепловой удар в матче группового этапа чемпионата Европы против Франции, сообщает «Спорт-экспресс».

Солои упал на газон по ходу встречи. Футболист несколько минут лежал на газоне, пока ему оказывали помощь.

Позже спортсмен покинул поле в сопровождении врачей. На 26-й минуте его заменил Неманья Николич.

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