Евро-2020: Капитан сборной Венгрии получил тепловой удар во время матча против Франции
- 19.06.2021, 16:52
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Футболист покинул поле в сопровождении врачей.
Капитан сборной Венгрии Адам Солои получил тепловой удар в матче группового этапа чемпионата Европы против Франции, сообщает «Спорт-экспресс».
Солои упал на газон по ходу встречи. Футболист несколько минут лежал на газоне, пока ему оказывали помощь.
Позже спортсмен покинул поле в сопровождении врачей. На 26-й минуте его заменил Неманья Николич.
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