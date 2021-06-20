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ЧЕ-2020: Сборная Испании впервые за 27 лет не обыграла Польшу

  • 20.06.2021, 8:27
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ЧЕ-2020: Сборная Испании впервые за 27 лет не обыграла Польшу

Ничью на 55-й минуте вырвал красивый гол Роберта Левандовского.

Сборная Польши сыграла вничью с испанцами в матче чемпионата Европы со счетом 1:1. Встреча группы Е проходила в Севилье, РБК вел онлайн-трансляцию.

В первом тайме счет открыл Альваро Мората на 26-й минуте. Сначала гол не был засчитан, но после видеопросмотра арбитр изменил решение и отменил офсайд. На 43-й минуте поляки были близки к тому, чтобы отыграться, но сначала Кароль Свидерски угодил в штангу, а затем Роберт Левандовский при добивании не смог поразить ворота — испанцев спас вратарь Унай Симон.

После перерыва Левандовский все-таки смог отличиться — на 55-й минуте он головой замкнул подачу Камиля Южвяка. Спустя минуту был назначен пенальти в пользу испанцев, но Жерар Морено попал в штангу, а Альваро Мората при добивании был неточен.

Поляки продлили безвыигрышную серию встреч с испанцами в официальных матчах. Последний раз они побеждали в ноябре 1980 года в товарищеской игре (2:1). В другом товарищеском матче в феврале 1994-го была зафиксирована ничья (1:1). Затем в трех встречах сборная Польши проиграла.

Игра Евро-2020 была первой для команд в рамках финальных стадий крупных турниров. Всего у поляков 8 поражений, три победы и две ничьи.

Польский футболист стал самым молодым игроком в истории Евро

Евро-2020

Футболист сборной Польши Кацпер Козловский стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы — полузащитнику «Погони» из Щецина 17 лет, 8 месяцев и 3 дня.

В следующем матче испанцы, у которых стало 2 очка, сыграют со словаками (3). Поляки (1 очко) встретятся с командой Швеции (4 очка). Решающие матчи пройдут 23 июня.

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