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Медики назвали популярный продукт, который нельзя сочетать с картофелем

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  • 20.06.2021, 14:39
  • 7,548
Медики назвали популярный продукт, который нельзя сочетать с картофелем

Многие будут удивлены.

Блюда с картофелем являются одними из самых популярных в мире. Однако издание Sohu сообщило, что есть продукт, который совершенно непригоден для сочетания с этим овощем, пишет newsyou.info.

Картофель содержит большое количество пищевых волокон, и поэтому оказывает позитивное влияние на работу желудка и кишечника. Систематическое включение этого овоща в рацион помогает избавить организм от токсинов и устранить запоры. Картофель помогает понизить уровень холестерина в крови и уменьшить риск появления холестериновых бляшек.

Клетчатка, содержащаяся в картофеле, благотворно влияет на кожу и способствует нормализации кислотно-щелочного баланса в женском организме, поддерживая молодость и красоту.

Кроме того, картофель богат глюкозой и другими элементами, необходимыми для правильного развития детского организма и корректной работы взрослого.

Но некоторые продукты категорически нельзя сочетать с этим полезным овощем. Эксперты называют таким продуктом помидор. Во время жарки картофеля не стоит добавлять помидоры, такое сочетание не позволит питательным веществам корректно усвоиться организмом.

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