Стало известно, какие вакцины лучше всего защищают от коронавируса варианта дельта 3 20.06.2021, 15:07

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Исследование провели в Великобритании.

В Великобритании ускорился рост числа новых случаев COVID-19 из-за варианта коронавируса дельта, который впервые обнаружен в Индии (в России он тоже вытесняет все остальные).

The Guardian собрала доступные данные об эффективности вакцин против варианта дельта. Хотя в Великобритании применяются не те препараты, что у нас, можно осторожно предположить, что закономерности — общие для всех.

Значение эффективности показывает, насколько у вакцинированных снижается риск по сравнению с теми, кто не сделал прививку. Его рассчитывают применительно к разным исходам встречи с вирусом: инфицированию, симптоматической болезни, госпитализации, смерти. Чем тяжелее исход, тем обычно лучше защищает вакцина.

Допустим, эффективность против симптоматической болезни составляет 90%. Это значит, что на каждую сотню непривитых и заболевших благодаря вакцинации заболел бы только десяток. Следует помнить, что истинная эффективность всегда лежит в диапазоне значений, то есть может быть больше или меньше.

Некоторые новые варианты SARS-CoV-2, по-видимому, способны частично обходить иммунитет. Из-за этого эффективность вакцин снижается. The Guardian приводит расчеты для препаратов Pfizer/BioNTech и AstraZeneca/Оксфордского университета, произведенные по данным из Великобритании.

Эффективность против заражения спустя минимум две недели после введения второй дозы:

Pfizer/BioNTech и вариант коронавируса альфа, впервые обнаруженный в Великобритании: 92%;

Pfizer/BioNTech и вариант дельта: 79%;

AstraZeneca/Оксфордский университет и вариант альфа: 73%;

AstraZeneca/Оксфордский университет и вариант дельта: 60%.

Эффективность против симптоматической болезни через четыре недели после введения первой дозы:

Pfizer/BioNTech и вариант альфа: почти 50%;

Pfizer/BioNTech и вариант дельта: 36%;

AstraZeneca/Оксфордский университет и вариант альфа: почти 50%;

AstraZeneca/Оксфордский университет и вариант дельта: 30%.

Эффективность против симптоматической болезни через две недели после введения второй дозы:

Pfizer/BioNTech и вариант альфа: 94%;

Pfizer/BioNTech и вариант дельта: 88%;

AstraZeneca/Оксфордский университет и вариант альфа: 74%;

AstraZeneca/Оксфордский университет и вариант дельта: 67%.

Эффективность против госпитализации после введения первой дозы:

Pfizer/BioNTech и вариант альфа: 83%;

Pfizer/BioNTech и вариант дельта: 94%;

AstraZeneca/Оксфордский университет и вариант альфа: 76%;

AstraZeneca/Оксфордский университет и вариант дельта: 71%.

Эффективность против госпитализации после введения второй дозы:

Pfizer/BioNTech и вариант альфа: 95%;

Pfizer/BioNTech и вариант дельта: 96%;

AstraZeneca/Оксфордский университет и вариант альфа: 86%;

AstraZeneca/Оксфордский университет и вариант дельта: 92%.

Данных об эффективности против смерти от COVID-19, вызванной вариантом дельта, пока недостаточно, но эксперты ожидают, что показатели будут высокими.

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