В Польше появилась Республиканская партия 20.06.2021, 21:06

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Она намерена стать частью правящей коалиции.

В воскресенье, 20 июня, в Варшаве прошел учредительный Съезд Республиканской партии, лидером которой стал евродепутат Адам Белян, сообщает «Польское радио».

«Мы создаем Республиканскую партию для тех, кому близка идея свободы, мы остаемся частью объединенного правого крыла», - заявил в воскресенье Европарламент Адам Белян. «Я считаю, что вместе мы осуществим большой план для Польши», - отметил председатель прявящей партии Право и справедливость (PiS) Ярослав Качиньский, который был специальным гостем мероприятия.

«Мы учреждаем Республиканскую партию как представительство граждан, которым близка идея свободы - индивидуальной свободы, национальной свободы, а также социально ответственной экономической свободы», - отметил Адам Белян. Он добавил, что свобода и борьба за нее коренятся в национальной традиции Польши, равно как и принадлежность к христианской европейской цивилизации.

Евродепутат Адам Белян высказался за активную политику на международной арене с учетом роли и места Польши в НАТО и трансатлантической системе, укрепление позиции Польши в ЕС, адекватной ее социально-экономическому потенциалу. «Нашим политическим направлением была и остается Европа суверенных государств» - добавил он. Новая Республиканская партия намерена стать членом правящей в Польше коалиции Объединенных правых сил.

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