В Беларуси доллар и евро серьезно дорожают на фоне новых санкций ЕС
- 21.06.2021, 11:59
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Какие курсы валют были установлены на открытие торгов БВФБ?
Утром в понедельник американская и европейская валюты серьезно укрепляются на открытии торгов БВФБ, пишет сайт naviny.by
Три основные иностранные валюты находятся на следующих позициях:
доллар — 2,5349 белорусского рубля (+0,0196 пункта);
евро — 3,0068 белорусского рубля (+0,0104 пункта);
российский рубль — 3,4623 белорусского рубля за 100 российских (-0,0227 пункта).