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В ЕС утвердили санкции против белорусского режима: появились первые фамилии и названия компаний

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  • 21.06.2021, 12:29
  • 17,520
В ЕС утвердили санкции против белорусского режима: появились первые фамилии и названия компаний

(обновлено) Под них попадут 78 физлиц и 8 компаний.

Совет министров иностранных дел ЕС утвердил новые санкции в отношении белорусского режима. Под них попадут 78 физлиц и 8 компаний.

В санкционный список включены бизнесмены, члены семьи Лукашенко, ректоры университетов, прокуроры, судьи, сотрудники МВД и высокопоставленные военные, сообщает брюссельский корреспондент RFE/RL Рикард Йозвяк. Санкции включают в себя заморозку счетов и запрет на выдачу виз.

Полный список будет сегодня опубликован в официальном журнале Евросоюза.

«Радыё Свабода» сообщает, что новые санкции ЕС коснутся МАЗа, БелАЗа, Logex, «Новой нефтяной компании», Sohra, Bremino Group, Globalcustom и «Белаэронавигации».

Также ограничения затронут так называемых депутатов Олега Гайдукевича и Геннадия Давыдько, помощницу прокурора Алину Касьянчик, министра обороны Виктора Хренина, пропагандиста Андрея Муковозчика, пресс-секретаря МВД Ольгу Чемоданову, экс-командира ГУБОПиК Николая Карпенкова и кошельков режима Алексея Олексина, Александра Зайцева и Михаила Гуцериева.

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