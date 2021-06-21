Объем польской промышленности увеличился на 30% 21.06.2021, 13:42

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Польская промышленность восстановилась после потерь, связанных с пандемией коронавируса.

По данным Главного статистического управления, в мае объемы промышленности в Польше по сравнению с аналогичным периодом пошлого года увеличились на почти 30%, передает «Польское радио».

По словам экономистки Уршули Крыньской, на указанный результат повлияли несколько факторов, включая возрождение мировой торговли и мирового промышленного производства.

«Обратная сторона этого явления – стремительный рост цен со стороны производителей, что также является общемировой тенденцией», - отметила экономистка.

Согласно обнародованными данным, в мае рост реализованной в Польше продукции зафиксирован в 31 из 34 промышленных отраслей, включая производство автомобилей, компьютеров, а также электронных и оптических продуктов.

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