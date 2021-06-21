Как белорусам легче перенести жару 21.06.2021, 16:40

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Советы от Минздрава.

Ешьте поменьше сладкого и жирного, и не забывайте пить много воды. Специалисты Министерства здравоохранения дают советы, как пережить жару, пишет vgr.by.

1. Постарайтесь не выходить на улицу без особой надобности с 11.00 до 17.00 часов во время максимальной солнечной активности.

2. На улице держитесь в тени, периодически заходите в помещения с кондиционерами

3. Возьмите с собой бутылочку негазированной минеральной воды.

4. Носите свободную одежду из натуральных тканей, открытую и комфортную обувь.

5. В помещении не охлаждайте воздух в кондиционере ниже 18-20 градусов, чтобы избежать тяжелых простудных заболеваний. Если нет кондиционера, охлаждайте воздух с помощью емкости с водой, которая ставится перед вентилятором.

6. Для защиты организма от обезвоживания пейте больше жидкости: не менее 1,5-3 литров в день (например, воду с соком лимона, теплый зеленый чай без сахара, негазированную минеральную воду, компоты и морсы).

7. Исключите из своего рациона жирные, жареные и сладкие блюда.

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