В Минздраве дали несколько советов, как перенести жару 3 21.06.2021, 19:13

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В некоторых регионах Беларуси 22 июня столбик термометра поднимется до 35 градусов.

В Министерстве здравоохранения Беларуси дали несколько советов, как перенести жару. Они были опубликованы на официальном сайте ведомства.

Не рекомендуется выходить на улицу с 11 до 17 часов без особой надобности. Именно в это время максимальная солнечная активность. Лучше всего надевать свободную одежду из натуральных тканей, а также открытую и комфортную обувь.

- На улице следует держаться в тени, периодически заходить в помещения с кондиционерами. При себе всегда иметь бутылочку питьевой воды. В помещении при наличии кондиционера не следует охлаждать воздух ниже 18-20 градусов, во избежание тяжелых простудных заболеваний. Также желательно от кондиционера находится подальше. Если же его нет, для охлаждения воздуха можно использовать емкость с водой, которая ставится перед вентилятором, - проинформировали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что для того, чтобы защитить свой организм от обезвоживания, нужно больше пить не холодной жидкости – не менее 1,5-3 литров в день. К примеру, воду с соком лимона, компоты, негазированную минеральную воду, теплый зеленый чай без сахара, морсы.

В Минздраве порекомендовали в жару исключить из рациона жирные, жареные и сладкие блюда.

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