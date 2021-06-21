Глава МИД Германии: Мы хотим внести свой вклад в лишение режима Лукашенко источников финансирования 21.06.2021, 20:02

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Хайко Маас

Хайко Маас рассказал о цели новых санкций Евросоюза.

Европейского руководство хочет лишить режим Александра Лукашенко источников финансирования.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал о цели новых санкций Евросоюза против режима. Его заявление опубликовано на странице немецкого министерства иностранных дел в Twitter 21 июня.

Немецкий дипломат объяснил, что целью новых ограничений станут важные для белорусской власти сектора экономики. "Мы хотим внести свой вклад в лишение режима Лукашенко источников финансирования", - подчеркнул он.

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