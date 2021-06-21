В Турции с 1 июля отменят комендантский час 1 21.06.2021, 21:21

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Также турецкие власти снимут ограничения на междугородние поездки и проезд в общественном транспорте.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об отмене ряда ограничений, введенных в стране на фоне пандемии коронавируса. Меры вступят в силу 1 июля, сообщает газета Hurriyet 21 июня.

В частности, в Турции будет отменен комендантский час, действующий в будни после 22:00, а также воскресный локдаун. Кроме того, с 1 июля снимут ограничения на междугородние поездки и проезд в городском общественном транспорте.

Максимальный суточный прирост заболевших коронавирусом (более 60 тысяч человек) зафиксировали в Турции в апреле текущего года. Впоследствии власти республики ввели сперва частичные ограничения, а затем локдаун на две недели.

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