В Турции с 1 июля отменят комендантский час

В Турции с 1 июля отменят комендантский час1
- 21.06.2021, 21:21
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Также турецкие власти снимут ограничения на междугородние поездки и проезд в общественном транспорте.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об отмене ряда ограничений, введенных в стране на фоне пандемии коронавируса. Меры вступят в силу 1 июля, сообщает газета Hurriyet 21 июня.
В частности, в Турции будет отменен комендантский час, действующий в будни после 22:00, а также воскресный локдаун. Кроме того, с 1 июля снимут ограничения на междугородние поездки и проезд в городском общественном транспорте.
Максимальный суточный прирост заболевших коронавирусом (более 60 тысяч человек) зафиксировали в Турции в апреле текущего года. Впоследствии власти республики ввели сперва частичные ограничения, а затем локдаун на две недели.