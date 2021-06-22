«Мы не успокоимся, пока все политзаключенные не выйдут на свободу!» 2 22.06.2021, 7:42

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фото: reuters

Евросоюз записал видеообращение к белорусам.

Европейские политики записали видеообращение к белорусскому народу. Оно начинается со слов председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором она восхищается мужеством белорусского народа, сообщает телеграм-канал «Хартия-97%».

В ролике перечисляется, как ЕС помогает репрессированным и наступлению демократических перемен в Беларуси. Упоминается программа в три миллиарда евро — этими деньгами Евросоюз поддержит Беларусь, когда в ней начнется демократическая трансформация.

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