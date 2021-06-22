США не будут предупреждать Россию об ответных мерах на ее кибератаки 1 22.06.2021, 9:43

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Контрудары будут наноситься неожиданно.

Администрация США не собирается заранее предупреждать РФ, каковы будут ответные меры в случае проведения новых кибератак против американских компаний и структур, сообщила представитель Белого дома Джен Псаки.

«Мы заранее не сообщаем об ударах, которые планируем нанести», – сказала она на брифинге, отвечая на вопрос, почему президент США Джо Байден не сообщил российской стороне, какие конкретно меры Вашингтон примет в случае новых кибератак из России.

Псаки отметила, что США, передав РФ список секторов, против которых они не потерпят кибератак, разъяснили, в каких случаях «мы оставляем за собой право на ответные действия».

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что в переданный президентом США Путину список ключевых секторов, которые не должны подвергаться кибератакам, вошли, в частности, оборонная промышленность, энергетика и финансовые институты.

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