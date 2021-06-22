закрыть
22 июня 2021, вторник, 12:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

США не будут предупреждать Россию об ответных мерах на ее кибератаки

1
  • 22.06.2021, 9:43
  • 1,946
США не будут предупреждать Россию об ответных мерах на ее кибератаки

Контрудары будут наноситься неожиданно.

Администрация США не собирается заранее предупреждать РФ, каковы будут ответные меры в случае проведения новых кибератак против американских компаний и структур, сообщила представитель Белого дома Джен Псаки.

«Мы заранее не сообщаем об ударах, которые планируем нанести», – сказала она на брифинге, отвечая на вопрос, почему президент США Джо Байден не сообщил российской стороне, какие конкретно меры Вашингтон примет в случае новых кибератак из России.

Псаки отметила, что США, передав РФ список секторов, против которых они не потерпят кибератак, разъяснили, в каких случаях «мы оставляем за собой право на ответные действия».

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что в переданный президентом США Путину список ключевых секторов, которые не должны подвергаться кибератакам, вошли, в частности, оборонная промышленность, энергетика и финансовые институты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин