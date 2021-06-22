Эксперт: Санкции могут обрушить ВВП Беларуси на 10%1
- 22.06.2021, 13:12
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Переориентация белорусских нефтепродуктов на азиатские рынки невозможна.
Западные санкции могут привести к сокращению ВВП на 5-10%. Такое мнение высказал naviny.online экономист Вячеслав Ярошевич.
«Санкции сильно отразятся на белорусской экономике, будет труднее продавать наши товары, сократятся и иностранные инвестиции», — считает эксперт.
При этом, по его словам, пока сложно прогнозировать реакцию белорусских властей, руководства предприятий, удастся ли быстро переориентироваться.
«Но сокращение ВВП может быть довольно существенным — на 5-10%», — заявил экономист.
«Если Европа прекратит покупать белорусские нефтепродукты, то переориентация на азиатские рынки с ними невозможна, не позволяет логистика. Они будут неконкурентоспособными, то есть здесь нет возможности замещения», — сказал эксперт.
21 июня Совет ЕС одобрил четвертый пакет санкций в отношении Беларуси. Евросоюз одобрил введение санкций в отношении 78 физических и восьми юридических лиц и на этой неделе должен рассмотреть секторальные санкции в отношении Беларуси. ЕС значительно ужесточил свою позицию после майского инцидента с самолетом Ryanair.
По мнению белорусских властей, санкции приведут к сокращению ВВП примерно на 3%.