закрыть
22 июня 2021, вторник, 13:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Эксперт: Санкции могут обрушить ВВП Беларуси на 10%

1
  • 22.06.2021, 13:12
  • 1,962
Эксперт: Санкции могут обрушить ВВП Беларуси на 10%

Переориентация белорусских нефтепродуктов на азиатские рынки невозможна.

Западные санкции могут привести к сокращению ВВП на 5-10%. Такое мнение высказал naviny.online экономист Вячеслав Ярошевич.

«Санкции сильно отразятся на белорусской экономике, будет труднее продавать наши товары, сократятся и иностранные инвестиции», — считает эксперт.

При этом, по его словам, пока сложно прогнозировать реакцию белорусских властей, руководства предприятий, удастся ли быстро переориентироваться.

«Но сокращение ВВП может быть довольно существенным — на 5-10%», — заявил экономист.

«Если Европа прекратит покупать белорусские нефтепродукты, то переориентация на азиатские рынки с ними невозможна, не позволяет логистика. Они будут неконкурентоспособными, то есть здесь нет возможности замещения», — сказал эксперт.

21 июня Совет ЕС одобрил четвертый пакет санкций в отношении Беларуси. Евросоюз одобрил введение санкций в отношении 78 физических и восьми юридических лиц и на этой неделе должен рассмотреть секторальные санкции в отношении Беларуси. ЕС значительно ужесточил свою позицию после майского инцидента с самолетом Ryanair.

По мнению белорусских властей, санкции приведут к сокращению ВВП примерно на 3%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин