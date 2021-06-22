Специалисты заявили, что мост в Печах деформировался «из-за аномальной жары»3
- 22.06.2021, 16:59
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На прошлой неделе там образовалась трещина.
Специалисты заявили, что мост (путепровод) в Печах в Борисовском районе деформировался «из-за аномальной жары». На прошлой неделе там поднялась плита примыкания мостового переезда с дорогой, образовалась трещина. Движение остановили. Заместитель директора Белорусского дорожного научно-исследовательского института Михаил Берестевич говорит в комментарии БЕЛТА, что до конца недели будет готово техническое заключение по объекту, и тогда уже станут известны сроки проведения ремонта.
Из-за закрытия моста (путепровода) организован временный объезд.
Недавно стало известно о том, что перекрыли движение по единому мосту через Двину в Новополоцке. Причиной также стало состояние конструкции: специалисты установили, что мост может рухнуть. В этом году было и несколько случаев, когда обрушились небольшие мосты. К счастью, жертв не было.