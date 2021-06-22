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Зеленский и Меркель обменялись приглашениями посетить Киев и Берлин

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  • 22.06.2021, 20:14
Зеленский и Меркель обменялись приглашениями посетить Киев и Берлин
Фото: EPA

Канцлер Германии и президент Украины провели телефонный разговор.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Украины Владимир Зеленский обменялись приглашениями нанести визиты соответственно в Берлин и в Киев. Об этом сообщается во вторник, 22 июня, на сайте официального интернет-представительства главы украинского государства по итогам телефонной беседы. Разговор был приурочен к 80-й годовщине нападения Германии на Советский Союз, передает DW.

Зеленский подтвердил, что приглашает Меркель на "инаугурационный саммит Крымской платформы (КП) и мероприятия по случаю 30-й годовщины независимости" Украины.

В марте украинский лидер объявил о запуске КП - дипломатической инициативы, которая в перспективе должна развиться в международный координационный механизм по реинтеграции полуострова.

В интернет-представительстве Зеленского также сообщили, что он получил приглашение в ближайшее время посетить в Берлин для обсуждения "ряда вопросов двусторонних отношений" и процесса мирного урегулирования в Донбассе.

Канцлер ФРГ: Германия осознает историческую ответственность

Собеседники коснулись также исторического аспекта, связанного с вторжением Германии в СССР. Владимир Зеленский, в частности, отметил важность исторической ответственности "за преступления нацизма" и "сохранения памяти о человеческих жертвах".

Ангела Меркель в свою очередь подчеркнула, что "преступления, совершенные немцами" стоили жизни многим миллионам людей на территориях, ныне принадлежащих Украине, России, Беларуси и другим бывшим советским республикам.

"Германия осознает эту историческую ответственность и в то же время благодарна, что так много людей в этих странах протянули руку примирения", - подчеркнула канцлер ФРГ.

Путин и Меркель обсудили итоги саммита в Женеве

В связи с 80-й годовщиной нападения на Советский Союз состоялся также телефонный разговор Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава германского правительства отметила, что страдания, причиненные в результате немецких преступлений, в том числе народу России, ощущают "миллионы семей".

Путин в свою очередь указал, что в России оценили участие Меркель и президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) в памятных мероприятиях в Германии. "Для судеб послевоенной Европы ключевое значение имело преодоление взаимной вражды и примирение российского и германского народов", - констатировали в пресс-службе президента России. Политики обратили внимание на то, что "сейчас обеспечение безопасности нашего общего континента возможно лишь совместными усилиями".

Владимир Путин также проинформировал Ангелу Меркель об основных итогах российско-американского саммита в Женеве 16 июня.

Ранее, 22 июня, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер почтил память жертв нападения нацистской Германии на СССР, совершенного 80 лет назад, возложив венок к мемориалу советским воинам в берлинском округе Панков.

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