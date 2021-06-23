Путин играет с огнем 23.06.2021, 8:56

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Британский королевский флот посылает сигнал Кремлю.

К флагманскому авианосцу Королевских военно-морских сил «Королева Елизавета» (HMS Queen Elizabeth) постоянно приближаются «на бреющем полете» российские «Сухие» и МиГи с того момента, как он отправился в свое первое самостоятельное плавание. Команда на борту этого авианесущего корабля, стоимость которого составляет 3 миллиарда фунтов стерлингов, была готова сфокусировать внимание на подготовке бомбовых рейдов против остатков «Исламского государства» в Сирии и в северной части Ирака в рамках Операции «Шейдер» (Operation Shader), пишет Daily Express (перевод — inosmi.ru).

Однако в воскресенье во время подготовки к полету двух истребителей F-35B к началу выполнения своей первой миссии против «Исламского государства», пришлось поднять в воздух два других самолета для того, чтобы получить информацию о находившемся уже в воздухе российском самолете.

Капитал Джеймс Блэкмор (James Blackmore), командир авиакрыла британского авианосца, сообщил редакции газеты «Телеграф» (The Telegraph) о том, что в воздухе в этот момент находилась «смесь» российских «Сухих» и МиГов, и были они «в прямой видимости британских пилотов».

В течение трех дней, когда британский авианосец стоял на якоре у берегов Кипра, британские пилоты каждый день видели российские истребители, сказал он.

«Это игра в кошки — мышки», — добавил капитан Блэкмор.

«Мы впервые направили истребители F-35 в восточную часть Средиземного моря, и поэтому Россия конечно же хочет подойти поближе и на них посмотреть».

«Они хотят посмотреть и на авианосец, на то, как мы работаем, и они делают это так же, как я, поскольку я хочу понять, как они выполняют свою работу».

По словам источников из военных кругов, русские проявляют «высокую активность», и вооруженные силы Владимира Путина осуществляют наблюдение за кораблями по всему региону.

На поверхности моря был обнаружен фрегат класса «Григорович», тогда как под водой российские подводные лодки тоже следили за движением этого британского флагманского корабля, сообщили эти источники.

Эта авианосная ударная группа (Carrier Strike Group — CSG) в прошлом месяце начала выполнение своей миссии, в ходе которой будет покрыто расстояние в 26 морских милей.

После Средиземного моря эта группа из девяти кораблей и 32 самолетов, а также 3700 военнослужащих направятся в Индо-Тихоокеанский регион и посетят Индию, Японию, Республику Корея и Сингапур.

Американские морские пехотинцы сопровождают британских военных, подчеркивая тем самым «особые отношения» (special relationship), существующие между британцами и американцами в дипломатической и военной областях.

Эта авианосная ударная группа направляется в Индо-Тихоокеанский регион, где увеличивается напряженность в отношениях между все более агрессивным Китаем и его соседями.

Южная Корея, Япония и Тайвань выразили озабоченность в связи с поведением агрессивного режима Си Цзиньпина.

Британская авианосная ударная группа должна продемонстрировать военную силу Запада, а также единство этих стран, которые находятся рядом с этим репрессивным коммунистическим государством.

Хотя в будущем цель будет состоять в сдерживании китайской агрессии, важно также, чтобы Россия осознавала военную силу Соединенного королевства, подчеркнул капитан Блэкмор.

По его словам, необходимо «продемонстрировать также наши возможности и наши намерения в Восточном Средиземноморье».

«Я также буду использовать вертолеты против любых их наземных подразделений, которые могут оказаться вблизи нас, а также против их вертолетов», — добавил он.

А вот что сказал британский министр обороны Бен Уоллес: «Наша способность действовать на море и использовать самые современные истребители, которые когда-либо производились в мире, является важным моментом в нашей истории, который вселяет уверенность в наших союзников, а также демонстрирует грозные британские военно-воздушные силы нашим противникам».

По словам г-на Уоллеса, эта авианосная ударная группа «является физическим воплощением Глобальной Британии, а также демонстрирует всеми миру военную мощь, способную сдержать любого, кто попытается подорвать глобальную безопасность».

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