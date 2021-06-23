Сиеста, кулеры с водой и большой перерыв: как белорусам работать в такую жару 23.06.2021, 12:08

Советы для тех, кто вынужден проводить время в офисе.

Июнь в этом году бьет температурные рекорды. В Беларуси в среду был объявлен оранжевый уровень опасности. А 22 июня в нашей стране зафиксировали новый температурный рекорд июня за весь период метеонаблюдений — 35,9°С. Работать в такую жару сложно и тяжело. Тяжелее всего тем, кто работает на открытом воздухе.

Портал tut.by подготовил несколько советов, как выжить в офисе и что можно сделать, чтобы работать было комфортнее.

Можно ли начать работать раньше, а в обед устроить большой перерыв?

В Беларуси нет документа, который бы регламентировал продолжительность рабочего времени для тех, кто работает на улице. Каждый работодатель может сам определять, когда сотрудникам начинать рабочий день, а когда заканчивать. Например, на предприятии могут договориться: на работу будут выходить в шесть утра, объявлять в самый солнцепек сиесту, а вечером снова трудиться. Или устраивать почаще перерывы.

Для офисных сотрудников действуют санитарные нормы и правила, однако каждый работодатель может пересмотреть режим работы и сослаться на «правила внутреннего трудового распорядка».

Как руководство должно заботиться о подчиненных, когда на градуснике +30?

По возможности обеспечивать водой, а если человек занимается физическим трудом — еще и минералкой. Например, водителям общественного транспорта, комбайнерам, трактористам выдается минеральная вода, если речь идет про офисных сотрудников, главное, чтобы в помещении стоял кулер.

Какая температура должна быть на рабочем месте?

В офисах — не более 28 градусов. Если температура выше, рабочий день сокращается на час. Для производственных помещений предусмотрены другие правила. Температурный режим на предприятии зависит от категории работ.

Например, если человек много передвигается, носит тяжести, в помещении должно быть прохладно (18−20 градусов).

Что же касается водителей общественного транспорта, температура в кабине не может быть выше 28 градусов.

Работа строителей в сильную жару регулируется отдельным документом. В нем указано: наниматель должен обеспечить работников бутилированной водой на каждом этаже строящегося здания, а также объявлять перерывы при температуре свыше 30 градусов. Рабочий день здесь сокращается на час при 27-градусной жаре

Можно отказаться работать в жару?

Любой сотрудник может отказаться от работы, если действительно есть угроза его жизни и здоровью. Он должен письменно сообщить руководству, что при такой жаре работать невозможно. Но пока шеф не рассмотрит это заявление, свои обязанности придется выполнять.

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