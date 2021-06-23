Минобороны Великобритании: Россияне в эсминец не стреляли 10 23.06.2021, 15:36

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Лондон опровергает заявление Минобороны РФ.

Сегодня в Минобороны РФ заявили, что британским эсминцем Defender в Черном море у мыса Фиолент (Крым) «были нарушены российские границы», а также якобы по эсминцу был открыт «предупредительный огонь».

Министерство обороны Великобритании заявило, что предупредительных выстрелов по эсминцу HMS Defender не производилось, пишет «Новое время».

«В HMS Defender не стреляли, и мы не подтверждаем сообщения о том, что на его пути сбрасывались бомбы», — сказано в сообщении.

В британском оборонном ведомстве рассказали, что судно совершало мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом.

Минобороны Великобритании предположило, что военные РФ проводили учения по артиллерийской стрельбе в Черном море и заранее предупредили морское сообщество об этом.

14 июня британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen зашли в акваторию Черного моря.

В этот же день Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что российский флот начал отслеживать действия британского и нидерландского кораблей.

HMS Defender считается пятым из шести эсминцев 45-й серии ВМС Великобритании. На эсминце установлены радиолокационная станция дальнего действия, зенитная артиллерия, а также есть возможность для размещения ракетных вооружений.

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