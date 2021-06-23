Опубликован рейтинг самых дорогих городов мира для иностранцев 23.06.2021, 16:35

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Фото: AP, Alexander Vershinin

Город, занявший первое место, вас удивит.

Столица Туркменистана - Ашхабад - возглавила рейтинг самых дорогих городов в мире по стоимости жизни для иностранцев. Такой рейтинг ежегодно составляет американская консалтинговая фирма Mercer, чтобы помочь работодателям понять, сколько они должны платить своим рабочим в разных странах, сообщает ВВС.

Первая десятка рейтинга Mercer в 2021 году:

Ашхабад, Туркменистан

Гонконг

Бейрут, Ливан

Токио, Япония

Цюрих, Швейцария

Шанхай, Китай

Сингапур

Женева, Швейцария

Пекин, Китай

Берн, Швейцария

Лидерство Ашхабада в рейтинге связано не с процветанием города, а с экономическим кризисом. Главное направление экономики Туркменистана - добыча и экспорт природного газа. В 2014 году цена на газ резко упала, что привело к инфляции в стране.

"С 2016 года все сильнее стала ощущаться нехватка субсидируемых продуктов питания, люди вынуждены часами стоять в очередях, чтобы купить продукты по доступным ценам, но часто им приходится возвращаться домой с пустыми руками", - сообщает правозащитная организация Human Rights Watch.

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