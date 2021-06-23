Опубликован рейтинг самых дорогих городов мира для иностранцев
- 23.06.2021, 16:35
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Город, занявший первое место, вас удивит.
Столица Туркменистана - Ашхабад - возглавила рейтинг самых дорогих городов в мире по стоимости жизни для иностранцев. Такой рейтинг ежегодно составляет американская консалтинговая фирма Mercer, чтобы помочь работодателям понять, сколько они должны платить своим рабочим в разных странах, сообщает ВВС.
Первая десятка рейтинга Mercer в 2021 году:
Ашхабад, Туркменистан
Гонконг
Бейрут, Ливан
Токио, Япония
Цюрих, Швейцария
Шанхай, Китай
Сингапур
Женева, Швейцария
Пекин, Китай
Берн, Швейцария
Лидерство Ашхабада в рейтинге связано не с процветанием города, а с экономическим кризисом. Главное направление экономики Туркменистана - добыча и экспорт природного газа. В 2014 году цена на газ резко упала, что привело к инфляции в стране.
"С 2016 года все сильнее стала ощущаться нехватка субсидируемых продуктов питания, люди вынуждены часами стоять в очередях, чтобы купить продукты по доступным ценам, но часто им приходится возвращаться домой с пустыми руками", - сообщает правозащитная организация Human Rights Watch.