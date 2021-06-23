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На Олимпиаду в Токио поедет минимальное количество спортсменов из Беларуси

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  • 23.06.2021, 16:52
  • 6,880
На Олимпиаду в Токио поедет минимальное количество спортсменов из Беларуси

Антирекорд за все время самостоятельных выступлений.

НОК утвердил состав белорусской спортивной делегации на Олимпийских играх в Токио, сообщает euroradio.fm.

В нее вошли, например, легкоатлеты Ольга Мазуренок и Максим Недосеков, пловцы Илья Шиманович и Евгений Цуркин, теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко.

Всего в делегации — 96 спортсменов. Это антирекорд для Беларуси на летних Олимпиадах за все время самостоятельных выступлений.

На предыдущие летние Олимпийские игры от Беларуси ехали:

1996 — 157 спортсменов;

2000 — 139;

2004 — 151;

2008 — 177;

2012 — 160;

2016 — 120.

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