На Олимпиаду в Токио поедет минимальное количество спортсменов из Беларуси

На Олимпиаду в Токио поедет минимальное количество спортсменов из Беларуси8
- 23.06.2021, 16:52
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Антирекорд за все время самостоятельных выступлений.
НОК утвердил состав белорусской спортивной делегации на Олимпийских играх в Токио, сообщает euroradio.fm.
В нее вошли, например, легкоатлеты Ольга Мазуренок и Максим Недосеков, пловцы Илья Шиманович и Евгений Цуркин, теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко.
Всего в делегации — 96 спортсменов. Это антирекорд для Беларуси на летних Олимпиадах за все время самостоятельных выступлений.
На предыдущие летние Олимпийские игры от Беларуси ехали:
1996 — 157 спортсменов;
2000 — 139;
2004 — 151;
2008 — 177;
2012 — 160;
2016 — 120.