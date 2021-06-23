Вертолет NASA Ingenuity совершил рекордно долгий полет над Марсом 23.06.2021, 18:52

Ученые на такое и не рассчитывали.

Марсианский дрон-вертолет Ingenuity совершил уже восьмой полет на Марсе, и он оказался длинее всех предыдущих. Однако ученые на такое и не рассчитывали, сообщает Space.com.

Во время последнего полета, Ingenuity одолел рекордные 160 метров и пробыл в воздухе 77,4 секунды. А потом вертолет приземлился на расстоянии в 133,4 метра от марсохода Perseverance.

По словам ученых, вертолет Ingenuity был рассчитан лишь на пять полетов максимум. Но после того, как они смогли успешно запустить его шестой, седьмой и восьмой раз, ученые решили продолжить испытания.

Следовательно, первые полеты были на одном и том же месте, которое впоследствии назвали "Полем братьев Райт». А уже сейчас вертолет Ingenuity может перелететь с одной площадки на другую.

В NASA пока не разглашают информацию о том, когда состоится девятый полет Ingenuity на Марсе, однако, это точно будет в ближайшие несколько месяцев.

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