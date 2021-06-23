закрыть
23 июня 2021, среда, 19:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Вертолет NASA Ingenuity совершил рекордно долгий полет над Марсом

  • 23.06.2021, 18:52
Вертолет NASA Ingenuity совершил рекордно долгий полет над Марсом

Ученые на такое и не рассчитывали.

Марсианский дрон-вертолет Ingenuity совершил уже восьмой полет на Марсе, и он оказался длинее всех предыдущих. Однако ученые на такое и не рассчитывали, сообщает Space.com.

Во время последнего полета, Ingenuity одолел рекордные 160 метров и пробыл в воздухе 77,4 секунды. А потом вертолет приземлился на расстоянии в 133,4 метра от марсохода Perseverance.

По словам ученых, вертолет Ingenuity был рассчитан лишь на пять полетов максимум. Но после того, как они смогли успешно запустить его шестой, седьмой и восьмой раз, ученые решили продолжить испытания.

Следовательно, первые полеты были на одном и том же месте, которое впоследствии назвали "Полем братьев Райт». А уже сейчас вертолет Ingenuity может перелететь с одной площадки на другую.

В NASA пока не разглашают информацию о том, когда состоится девятый полет Ingenuity на Марсе, однако, это точно будет в ближайшие несколько месяцев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин