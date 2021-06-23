Родственницы политзаключенных: Помогите нашим родным выйти на свободу

Родственницы политзаключенных: Помогите нашим родным выйти на свободу5
- 23.06.2021, 19:07
- 3,632
Они ждут реальных действий от европейского сообщества.
19 женщин — жены, сестры и матери политзаключенных — записали совместное обращение к белорусскому народу и европейскому сообществу, сообщает «Радыё Свабода».
Они просят поддерживать тех, кто в Беларуси попал за решетку за желание жить в свободной стране.
Женщины подчеркивают, что их родственники долгие месяцы подвергаются пыткам, сидят в тюрьмах без каких-либо уголовных преступлений, а многих еще до сих пор не судили и им грозят большие сроки заключения.
В видеообращении снялись:
Оксана Хиневич, мать Анатолия Хиневича;
Валерия Латош, жена Михаила Юдина;
Алеся Прохорова, мать Виталия Прохорова;
Валентина Актистова, мать Виктора Актистова;
Анна Санчук, жена Алексея Санчука;
Людмила Класковская, мать Ольги Класковской;
Жанна Спарыш, мать Сергея Спарыша;
Ольга Осипова, жена Тихона Осипова;
Марина Адамович, жена Николая Статкевича;
Ольга Новицкая, сестра Сергея Коршуна;
Вероника Боровская, жена Евгения Боровского;
Светлана Косаковская, мать Артема Косаковского;
Кристина Стефанович, жена Ростислава Стефановича;
Светлана Малашевич, мать Софьи Малашевич;
Дарья Лосик, жена Игоря Лосика;
Екатерина Людвиг, жена Евгения Афнагеля;
Анастасия Монич, жена Сергея Монича;
Анна Коновалова, мать Антонины Коноваловой и теща Сергея Ярошевича;
Ольга Северинец, жена Павла Северинца.
Женщины напомнили, что хотя в Беларуси политзаключенными считаются 502 человека, но общее количество людей, попавших за решетку по политическим мотивам, значительно больше.