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Родственницы политзаключенных: Помогите нашим родным выйти на свободу

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  • 23.06.2021, 19:07
  • 3,632
Родственницы политзаключенных: Помогите нашим родным выйти на свободу
фото: rfe/rl

Они ждут реальных действий от европейского сообщества.

19 женщин — жены, сестры и матери политзаключенных — записали совместное обращение к белорусскому народу и европейскому сообществу, сообщает «Радыё Свабода».

Они просят поддерживать тех, кто в Беларуси попал за решетку за желание жить в свободной стране.

Женщины подчеркивают, что их родственники долгие месяцы подвергаются пыткам, сидят в тюрьмах без каких-либо уголовных преступлений, а многих еще до сих пор не судили и им грозят большие сроки заключения.

В видеообращении снялись:

Оксана Хиневич, мать Анатолия Хиневича;

Валерия Латош, жена Михаила Юдина;

Алеся Прохорова, мать Виталия Прохорова;

Валентина Актистова, мать Виктора Актистова;

Анна Санчук, жена Алексея Санчука;

Людмила Класковская, мать Ольги Класковской;

Жанна Спарыш, мать Сергея Спарыша;

Ольга Осипова, жена Тихона Осипова;

Марина Адамович, жена Николая Статкевича;

Ольга Новицкая, сестра Сергея Коршуна;

Вероника Боровская, жена Евгения Боровского;

Светлана Косаковская, мать Артема Косаковского;

Кристина Стефанович, жена Ростислава Стефановича;

Светлана Малашевич, мать Софьи Малашевич;

Дарья Лосик, жена Игоря Лосика;

Екатерина Людвиг, жена Евгения Афнагеля;

Анастасия Монич, жена Сергея Монича;

Анна Коновалова, мать Антонины Коноваловой и теща Сергея Ярошевича;

Ольга Северинец, жена Павла Северинца.

Женщины напомнили, что хотя в Беларуси политзаключенными считаются 502 человека, но общее количество людей, попавших за решетку по политическим мотивам, значительно больше.

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