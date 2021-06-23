Анатолий Котов: Секторальных санкций еще нет, поставки уже приостанавливаются 2 23.06.2021, 22:54

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Экс-сотрудник администрации Лукашенко – о неожиданных последствиях санкций.

«Радыё Свабода» обсуждает первые последствия санкций с Анатолием Котовым, членом НАУ и бывшим сотрудником администрации Лукашенко.

Котов объясняет, почему в санкционные списки попали конкретные компании, кто является основными адресатом санкций и каковы могут быть неожиданные последствия секторальных санкций.

Первая реакция на санкции – не только эмоциональная

- Самым ярким подтверждением того, что санкции работают, станет освобождение политзаключенных. Три основных требования - это освобождение политических заключенных, судебное преследование фальсификаторов и исполнителей репрессий и новые демократические выборы с новой ЦИК под наблюдением международного сообщества.

Мы услышали эмоциональную реакцию на санкции 22 июня. Все говорили, от пропагандистов до премьер-министра и политика Александра Лукашенко, что это «повторение Второй мировой войны». Было много эмоциональных нарративов, но на самом деле в эти дни, по нашим данным, проходят встречи и на предприятиях, и на уровне «совета министров», что делать с этими санкциями. Вроде до самого последнего момента все якобы к ним готовились, но ждали какого-то чуда, которого не произошло. Чудеса не нужны. Выполните три требования, и санкции будут сняты.

Как попытаться обойти санкции и возможно ли это

- Сейчас власти ищут варианты выхода из-под санкций, как их обойти - через создание дополнительных бизнесов, через которые будут проводиться операции. Некоторые белорусские компании больше не пишут в своих бумагах, откуда происходит товар, ищут новые транспортные компании, которые помогут скрыть истинное происхождение товара. Есть определенные способы обойти такие санкции, но их довольно легко разоблачить. В любом случае стоимость транзакций увеличивается.

Белорусские госпредприятия, которые что-то производят, и так мало зарабатывали, так как огромная доля прибыли всегда находилась на счетах компаний, находящихся за рубежом, которые созданы в виде так называемой торговой сети. Теперь прибыль белорусских предприятий уменьшится во много раз.

Как в результате вынужденной посадки самолета ЕС создал новый механизм секторальных санкций

- Все ждут, что будет в ближайшие дни, когда будет задействован новый механизм. Следует подчеркнуть, что механизм введения секторальных санкций был создан Евросоюзом благодаря белорусскому кейсу. До июня в ЕС даже не было законодательства, разрешающего такие санкции. Как нетрудно догадаться, отраслевые санкции будут применяться к экспортно-импортным операциям вне зависимости от того, какая белорусская компания продает или покупает товары.

Как санкции заблокируют белорусский экспорт и импорт

- Санкции могут заблокировать значительную часть белорусского экспорта и импорта. Если это экспорт, то это выручка, а если это импорт, то это просто компоненты, необходимые для производства определенных типов продуктов. В течение недели или месяца невозможно найти российские или китайские аналоги высокотехнологичных деталей, используемых в белорусской промышленности. Те же МАЗы и БелАЗы, которые выходят на премиальные рынки, имеют американские и европейские двигатели и другие запчасти, потому что с другими запчастями они просто не попадут на эти рынки.

Кто основные адресаты санкций

1. Александр Лукашенко, которого предупредили в предпоследний раз и предложили вернуть Беларусь на путь нормального демократического развития.

2. Окружение Лукашенко, которое на словах много думает о суверенитете, особой экономической модели, патриотизме. Патриоты не поступают так по отношению к своей стране, когда видят, что каждое их решение ведет к ухудшению внутриполитической ситуации в Беларуси, к разрыву отношений с международным сообществом.

3. Бизнес, который явно работает на режим. Имена «кошельков» режима оказались в санкционном списке, а это значит, что все игры с внешней торговлей с контрабандой, все игры «всерую», а иногда и «вчерную» закончились. И если они еще не были привлечены к ответственности, ясно, что у ЕС нет делового будущего для людей из списка, потому что они были причастны к контрабанде. И им нужно подумать о том, что нужно сделать, чтобы смягчить последствия.

4. Бизнес в Беларуси. В Минске начались обыски компаний, сидящих как мышь под метлой. Это означает, что теперь не нужно никаких оснований для блокирования деятельности юридического лица. Режиму просто нужны деньги.

5. Рабочие белорусских государственных предприятий. Пора открыть глаза, осмотреться и увидеть, что они почти уничтожены. У многих предприятий долги больше, чем они сами того стоят. Предприятие, которое в минусе, никому не нужно. Пора работникам принять решение. Мы возвращаемся к идее забастовок, требующих экономических изменений. На МАЗе и БелАЗе получателями результатов своей хозяйственной деятельности должны быть рабочие, а не иностранные дочерние компании, которые забирают всю прибыль и платят рабочим гроши.

Почему конкретные предприятия попали под санкции

- Власти наиболее чувствительны к санкциям против компаний, занимающихся внешнеторговыми операциями. Их довольно много. По многочисленным подтверждениям, они занимаются как минимум серыми схемами. Это Globalcast Management, Logex, New Oil Company, Bremen Group. Эти компании создавались для того, чтобы за счет искусственно созданных благоприятных условий не платили деньги в бюджет, а получали прибыль на собственные счета, на частные счетах компаний. Многие из них освобождены от налога на добавленную стоимость при импорте или экспорте товаров. Многие из них ввозят товары на территорию белорусского и евразийского пространства по сниженным таможенным ставкам. Поэтому это удачный удар по «кошелькам» Лукашенко.

«Белаэронавигация» тоже попала сюда не случайно - из-за непосредственной связи с инцидентом с самолетом Ryanair, поскольку ресурсы этой организации использовались для приведения самолета к посадке в Минске.

За что попали в санкционный список МАЗ и БелАЗ

- БелАЗ попал за две вещи. Вся внешняя торговля БелаАЗа осуществляется не через само предприятие, а через специально созданные торговые дома, принадлежащие спортивному клубу Лукашенко. При чем здесь торговля продукцией БелАЗа? Причина в том, что основная часть прибыли попадает не в карманы рабочих, которые там работают за гроши, а в карманы государственных посредников. Следующая причина - БелАЗ репрессировал рабочих, пытавшихся бастовать.

Аналогичные основания для введения санкций против МАЗа, который торгует не сам, а через специально созданные компании за рубежом. У них самая разветвленная структура за рубежом по сравнению с другими компаниями. А еще были репрессии против рабочих, многие люди были уволены. А также за то, что продукция МАЗа - это автозаки, используемые для репрессий против гражданского общества. Таким образом, критерии, по которым применялись санкции - контрабанда, репрессии против рабочих, прямая поддержка режима.

Какой может быть эффект от секторальных санкций

- Никто не может просчитать эффект от секторальных санкций. Оценки варьируются от 3% до 15% ВВП Беларуси, от 8% до 15% белорусского экспорта. В любом случае это очень болезненно и серьезно. Это прямые потери режима, но главная потеря - имидж. Отраслевые санкции могут иметь весьма неожиданные последствия. Пример из учебника. Санкции США против нефтяников Беларуси, против Нафтана, привели к тому, что российские компании отказываются поставлять нефть по трубопроводам на тот же Нафтан. Этого никто не ожидал, потому что где Америка, а где Россия, но такое бывает.

Ведь секторальные санкции - это удар по имиджу Беларуси и сигнал для бизнеса за рубежом и внутри страны о том, что с нами никто торговать не будет. Лучше быть осторожным, чем проверять реестр, подвергалась ли компания отраслевым санкциям или нет, поэтому лучше поискать партнера с меньшим риском в другом месте.

Такие сигналы уже поступают, европейские банки отказываются проводить определенные платежи. Санкций пока нет, но лучше на всякий случай подготовиться. Есть печальные для МАЗа и БелАЗа заявления, что американские и европейские производители двигателей приостанавливают поставки, потому что для них это более опасно, чем невыполнение контракта с белорусской компанией.

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