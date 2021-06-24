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Cтали известны все пары 1/8 финала чемпионата Европы-2020

  • 24.06.2021, 9:25
  • 1,628
Cтали известны все пары 1/8 финала чемпионата Европы-2020
фото: Reuters

Опубликовано расписание футбольных матчей до 29 июня.

По окончании группового этапа стали известны все пары 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

«Прессбол» опубликовал расписание игр плей-офф (время начала матчей — белорусское).

Суббота, 26 июня

Уэльс — Дания (19.00)

Италия — Австрия (22.00)

Воскресенье, 27 июня

Нидерланды — Чехия (19.00)

Бельгия — Португалия (22.00)

Понедельник, 28 июня

Хорватия — Испания (19.00)

Франция — Швейцария (22.00)

Вторник, 29 июня

Англия — Германия (19.00)

Швеция — Украина (22.00)

EURO проходит с 11 июня по 11 июля.

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