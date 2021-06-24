Байден предложит должность вдове сенатора Маккейна 2 24.06.2021, 9:42

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Синди Маккейн

Кандидатуру должен утвердить Сенат США.

Президент США Джо Байден заявил, что предложит вдове сенатора Джона Маккейна Синди Маккейн занять пост представителя страны при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Также Джо Байден собирается выдвинуть на должность постоянного посла Соединенных Штатов при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкла Карпентера.

Во времена президента Барака Обамы Карпентер курировал российское направление в Национальном совете безопасности. До этого он был сотрудником Госдепа.

Кандидатуры Маккейн и Карпентера должен утвердить Сенат США.

Большой друг демократической Беларуси, сенатор Джон Маккейн умер в США 25 августа 2018 года в возрасте 81 года.

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