Байден предложит должность вдове сенатора Маккейна

Байден предложит должность вдове сенатора Маккейна2
- 24.06.2021, 9:42
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Кандидатуру должен утвердить Сенат США.
Президент США Джо Байден заявил, что предложит вдове сенатора Джона Маккейна Синди Маккейн занять пост представителя страны при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Также Джо Байден собирается выдвинуть на должность постоянного посла Соединенных Штатов при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкла Карпентера.
Во времена президента Барака Обамы Карпентер курировал российское направление в Национальном совете безопасности. До этого он был сотрудником Госдепа.
Кандидатуры Маккейн и Карпентера должен утвердить Сенат США.
Большой друг демократической Беларуси, сенатор Джон Маккейн умер в США 25 августа 2018 года в возрасте 81 года.