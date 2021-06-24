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Байден предложит должность вдове сенатора Маккейна

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  • 24.06.2021, 9:42
  • 1,398
Байден предложит должность вдове сенатора Маккейна
Синди Маккейн

Кандидатуру должен утвердить Сенат США.

Президент США Джо Байден заявил, что предложит вдове сенатора Джона Маккейна Синди Маккейн занять пост представителя страны при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Также Джо Байден собирается выдвинуть на должность постоянного посла Соединенных Штатов при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкла Карпентера.

Во времена президента Барака Обамы Карпентер курировал российское направление в Национальном совете безопасности. До этого он был сотрудником Госдепа.

Кандидатуры Маккейн и Карпентера должен утвердить Сенат США.

Большой друг демократической Беларуси, сенатор Джон Маккейн умер в США 25 августа 2018 года в возрасте 81 года.

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